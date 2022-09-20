В Узбекистане увеличен максимальный размер зарплаты, принимаемый для начисления пенсии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вводят новый порядок расчета пенсии. Об этом сообщает Министерство юстиции республики.

Отмечается, что максимальный размер заработной платы, принимаемой для расчета пенсии увеличивается с 10 до 12 базовых величин исчисления пенсии (БВИП). Максимальный размер пенсии может составить 3 млн 888 тысяч сумов ($350).

Будут увеличены пенсии по случаю потери кормильца детям, разлученных как с отцом, так и с матерью (сиротам).

Поправки вступают в силу с первого января 2023 года. Базовая сумма начисления пенсии в Узбекистане составляет 324 тысячи сумов ($30).