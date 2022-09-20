экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане увеличен максимальный размер зарплаты, принимаемый для начисления пенсии

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане вводят новый порядок расчета пенсии. Об этом сообщает Министерство юстиции республики.

Отмечается, что максимальный размер заработной платы, принимаемой для расчета пенсии увеличивается с 10 до 12 базовых величин исчисления пенсии (БВИП). Максимальный размер пенсии может составить 3 млн 888 тысяч сумов ($350).

Будут увеличены пенсии по случаю потери кормильца детям, разлученных как с отцом, так и с матерью (сиротам).

Поправки вступают в силу с первого января 2023 года. Базовая сумма начисления пенсии в Узбекистане составляет 324 тысячи сумов ($30).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Как Нурсултан Назарбаев отнесся к переименованию столицы Казахстана?
  • В Туркменистане на этой неделе ожидается аномальная жара
  • В грузовике с макулатурой, ехавшем из России в Узбекистан, обнаружили 2 тысячи уголовных дел


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com