В Узбекистане увеличен максимальный размер зарплаты, принимаемый для начисления пенсии

- Узбекистан, общество
- 15:02, 20 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вводят новый порядок расчета пенсии. Об этом сообщает Министерство юстиции республики.
Отмечается, что максимальный размер заработной платы, принимаемой для расчета пенсии увеличивается с 10 до 12 базовых величин исчисления пенсии (БВИП). Максимальный размер пенсии может составить 3 млн 888 тысяч сумов ($350).
Будут увеличены пенсии по случаю потери кормильца детям, разлученных как с отцом, так и с матерью (сиротам).
Поправки вступают в силу с первого января 2023 года. Базовая сумма начисления пенсии в Узбекистане составляет 324 тысячи сумов ($30).
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