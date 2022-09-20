В Херсонской области призвали немедленно провести референдум

CentralAsia (CA) - Общественный совет Херсонской области предложил главе военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимиру Сальдо немедленно провести референдум о присоединении к России, передает корреспондент «РИА Новости».

В Общественном совете выразили уверенность, что жители Херсонской области полностью поддержат инициативу.

Ранее во вторник заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов анонсировал «незамедлительное заявление» по вопросу референдума, «которое на самом деле ждут все». В своем телеграм-канале он написал: «Мы идем в Россию и нет никаких причин, чтобы не понять этого».

Накануне с такой же инициативой выступили общественные палаты ДНР и ЛНР. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин после этого предложил коллеге из ЛНР Леониду Пасечнику объединить усилия по подготовке к голосованию.

Херсонская область с середины марта контролируется российскими силами, ее власти неоднократно заявляли о стремлении войти в состав России. Результаты опроса социологической компании ИНСОМАР показали, что 63% жителей региона поддерживают присоединение к России.

Стремоусов в начале сентября заявлял, что Херсонская область готова к референдуму, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. До и после этого местные власти неоднократно сообщали о взрывах и атаках со стороны ВСУ.

РБК 1 сентября сообщил со ссылкой на источники, что в Кремле рассчитывают провести референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской области, а также Запорожской и Харьковской областях до конца осени. Один из собеседников называл в качестве возможного временного интервала 4–7 ноября. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак говорил, что символично будет провести голосование 4 ноября — в День народного единства.