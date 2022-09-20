Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-кыргызской границе

- Узбекистан, общество
- 15:16, 20 сентября 2022
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CentralAsia (UZ) - Во вторник, 20 сентября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.
В ходе беседы главы государств обсудили итоги Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Самарканде.
Президент Таджикистана также проинформировал главу Узбекистана о последнем развитии ситуации на таджикско-кыргызском приграничье, передает пресс-служба лидера Таджикистана.
Стороны обсудили отдельные актуальные вопросы таджикско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках стратегического партнёрства и союзничества.
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