Шавкат Мирзиеев и Эмомали Рахмон обсудили ситуацию на таджикско-кыргызской границе

CentralAsia (UZ) - Во вторник, 20 сентября, состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В ходе беседы главы государств обсудили итоги Саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Самарканде.

Президент Таджикистана также проинформировал главу Узбекистана о последнем развитии ситуации на таджикско-кыргызском приграничье, передает пресс-служба лидера Таджикистана.

Стороны обсудили отдельные актуальные вопросы таджикско-узбекских отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества в рамках стратегического партнёрства и союзничества.