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Турция отказалась обучать пилотов из России, - СМИ

CentralAsia (CA) -  Учебный центр авиакомпании Turkish Airlines отказался обучать пилотов из России на тренажёрах имитации полёта, сообщает издание The Insider, информацию которому подтвердили в одной из российских авиакомпаний.

Как говорится в официальном письме учебного центра Turkish Airlines, решение принято в связи с «ужесточением санкций Европейского агентства по безопасности полетов».

Эксперты, опрошенные журналистами The Insider, считают, что за турецким центром по подготовке пилотов неизбежно последуют и другие. По мнению большинства экспертов, без обучения на тренажёрах резко снизится безопасность полётов в России, особенно на лайнерах дальнемагистрального типа — таких как Boeing B777 и Airbus A350.

Ранее стало известно, что несколько турецких банков, среди которых крупнейший частный банк Турции Iş Bankası, приостановили работу с российской платёжной системой «Мир». Кроме того, в соцсетях появились сообщения об отказах принимать карту в ряде турецких отелей.

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