Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике
- Азия и мир, происшествия
- 15:43, 20 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - По меньшей мере один человек погиб в Мексике в результате землетрясения силой 7,6 баллов в понедельник, сообщает NBC News.
Как отмечается, человек погиб в портовом городе Мансанильо в штате Колима.
Землетрясение произошло в годовщину двух других смертельных землетрясений, произошедших в Мексике в 1985 и 2017 годах. По случаю годовщины трагедий в мексиканских городах прозвучали мемориальные сигналы тревоги, а менее чем через час после этого в городах зазвучали настоящие предупреждения о землетрясении.
Как сообщалось, сильное землетрясение произошло в понедельник на тихоокеанском побережье Мексики в 13:05 по местному времени. Сила землетрясения составила 7,6 баллов.
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