Казахстан задерживает на границе российских дальнобойщиков с грузами из ЕС. В МИИР объяснили причину

CentralAsia (KZ) - Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в официальном сообщении напомнило иностранным дальнобойщикам правила ввоза в республику грузов из Евросоюза.
Ранее издание «Известия» сообщило, что в Казахстане с перевозчиков «еврогрузов» стали требовать разрешения, выданные непосредственно европейским компаниям. Грузы без необходимой документации задерживают.
«С введением европейской стороной санкций в отношении российских и белорусских автоперевозчиков основная часть грузоперевозок из ЕС в Казахстан на сегодня осуществляется путём перецепки (перегрузки) грузов на терминалах, расположенных на приграничных территориях Беларуси. При ввозе европейских грузов путём перецепки иностранные перевозчики должны иметь два бланка разрешений», – рассказали в министерстве.
Первый бланк выдают в стране, где грузы перевозили до терминала, второй – в стране, где производят перецепку с терминала до Казахстана.
«В связи с тем, что иностранные перевозчики продолжают систематически нарушать условия выполнения перевозок грузов из третьих стран в Казахстан методом перецепки (перегрузки), МИИР при содействии МИД направило в заинтересованные компетентные органы и организации иностранных государств соответствующее обращение», – дополнили в ведомстве.
Аналогичное напоминание направили в страны ЕС, ЕАЭС, СНГ, Украину и Грузию.