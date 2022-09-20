Азербайджан передал Армении тела 95 армянских военнослужащих

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CentralAsia (CA) - Азербайджан передал Армении тела 95 армянских военнослужащих, погибших в ходе последнего конфликта на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщили в Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Азербайджана.

«Сообщаем, что тела еще 95 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после военных действий, были осмотрены совместно с соответствующими сотрудниками военной прокуратуры Азербайджанской Республики, и на них не обнаружено следов насилия. 20 сентября эти тела при посредничестве Международного комитета креста были переданы противоположной стороне», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что гуманитарный процесс по выдаче тел противоположной стороне продолжится.

Как сообщалось ранее, 17 сентября Еревану были переданы тела 32 армянских военнослужащих.

Обострение конфликта между Баку и Ереваном, о котором идет речь, произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Баку, в свою очередь, заявил, что армяне заминировали пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Обе стороны также сообщали о погибших: Армения — о 135, Азербайджан — о 79.

Днем 13 сентября перестрелки не прекратились, и тогда Армения обратилась за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). К вечеру 14 сентября сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих. Утром 15 сентября Армения сообщила о ночи без происшествий на границе с Азербайджаном.