В Туркменистане женщинам моложе 40 лет запрещают водить автомобиль, - СМИ

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CentralAsia (TM) - В Туркменистане проходит очередная волна дискриминации женщин, которые хотят получить или обменять водительские удостоверения, сообщает издание «Хроника Туркменистана».

По сообщениям источников издания, сотрудники МВД выполняют негласное распоряжение, в соответствии с которым женщины до 40 лет не могут приобретать и регистрировать автомобили на свое имя.

В Ашхабаде в отделении полиции, где выдают и заменяют водительские удостоверения, создают препоны женщинам до 35 лет, отмечает издание. При замене удостоверений от них требуют предоставить документы от родителей (или других родственников) на владение автомобилем, так как сами женщины, по словам полицейских, не имеют права владеть машинами, а также доверенность от владельцев на управление автомобилем. Но даже после предоставления всех необходимых документов процесс выдачи нового удостоверения может длиться неопределенно долго.

В то же время известны случаи, когда за взятку в размере около $5000 женщины более молодого возраста смогли получить или обновить водительское удостоверение, а также зарегистрировать транспорт на свое имя.

В Туркменистане периодически вводится негласный запрет на выдачу и продление срока действия водительских прав женщинам. В январе прошло года полиция Ашхабада возобновила прием документов на продление срока действия водительских прав у женщин моложе 40 лет.

По данным Turkmenportal, в 2021 год курсы вождения по всему Туркменистану прошли более 27 тысяч человек. Однако сколько из них было женщин, издание не уточняет.