В Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II

CentralAsia (CA) - В Великобритании закончился национальный траур в связи со смертью королевы Елизаветы II. На общественных зданиях снова поднимают флаги. Об этом во вторник, 20 сентября сообщает телеканал Sky News.

Тем не менее, траур в кругу семьи королевы продлится еще 7 дней, поэтому флаги над зданиями дворцов останутся приспущенными. В этот период семья не будет участвовать в публичных мероприятиях.

Накануне прошли похороны королевы, которым предшествовала церемония публичного прощания (проходила с 14 по 19 сентября в Лондоне). Многие люди стояли в очереди больше 10 часов, чтобы проститься с Елизаветой II. По подсчетам Sky News, только в британской столице церемонию посетили около 250 тысяч человек.

Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Ей было 96 лет. Она правила королевством на протяжении 70 лет. 19 сентября отдать дань памяти в британскую столицу со всего мира съехались около 500 высокопоставленных гостей. На последний прием к королеве пришли все ныне живущие премьер-министры Великобритании.

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