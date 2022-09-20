Туркменистан сократил бюджет своих диппредставительств за рубежом

CentralAsia (TM) - В 2022 году Туркменистан сократил бюджеты своих дипломатических представительств в странах мира в сравнении с 2020 годом. Это следует из документов МИД, оказавшихся в распоряжении turkmen.news. Больше всего, на 18%, сократился бюджет туркменского консульства в иранском Мешхеде. Некоторые диппредставительства, наоборот, увеличили свои расходы.

Указ о выделении денег на нужды МИД в 2022 году был подписан тогдашним президентом Гурбангулы Бердымухамедовым 10 декабря 2021 года. Документ также включает в себя членские взносы Туркменистана в различные международные организации. С чем точно связано сокращение расходов, неизвестно.

В 2020 году на посольства и консульства Туркменистана за границей было потрачено около $26 млн (если сложить доллары, евро и фунты стерлингов по тогдашнему курсу). В 2022 году — около $22 млн, а точнее, $17 млн долларов, 3,5 млн евро и 1,4 млн фунтов стерлингов.

Сильнее всего, на 18%, снизились расходы на консульство в Мешхеде в Иране. В 2020 году этому представительству выделили $238 тысяч, а в 2022 — $195 тысяч.

На 17% уменьшились расходы на посольство в Индии. В 2020 году это представительство получило $524 тысячи, а в 2022 — $433 тысячи. На 15% (c $400 тысяч до $338 тысяч) уменьшился бюджет консульства в Казани в России. Также на 15% сократились расходы посольства во Франции.

Повысились расходы бюджета только на четыре представительства: в Великобритании и Северной Ирландии на 7% (с £1,27 млн до £1,36 млн), в Италии на 5% (с 595 до 623 тысяч евро), в посольстве в ОАЭ в Абу-Даби на 3% (с $572 до $588 тысяч), в консульстве в Мазари-Шарифе в Афганистане на 1% (с $212 до $215 тысяч).

Генеральным консулом Туркменистана в Дубае и советником посольства в Лондоне являются зятья Гурбангулы Бердымухамедова. Генконсул в Дубае Ыхласгельды Аманов женат на дочери президента Гульджахан, а советник лондонского посольства Довлет Атабаев — на ее сестре Огулджахан.

«Самым дорогим» при этом остается посольство Туркменистана в Москве. Его расходы снизились лишь на 1%. В 2020 году этому диппредставительству выделили $1 768 464, а в 2022 — «всего лишь» $1 758 848. На втором месте находится вышеупомянутое посольство в Великобритании, чьи расходы в долларовом эквиваленте в текущем году составят $1,55 миллиона. На третьем месте — постоянное представительство в ООН в Нью-Йорке, чей бюджет в 2022 году составит $1,3 млн (на 4% меньше 2020 года).

Дешевле всего бюджету обходится вышеупомянутое консульство в Мешхеде, на которое в 2022 году потратили $195 тысяч. Консульство в Мазари-Шарифе с $215 тысячами занимает второе место с конца. А на третьем месте с конца находится другое консульство в Афганистане, в Герате, на которое выделили $224 тысячи (на 1% меньше, чем в 2020 году).

Расходы посольства в Украине, где надо проводить эвакуацию граждан и иные мероприятия, связанные с военными действиями, урезаны на 12%, с $459 до $403 тысяч. Без особого энтузиазма власти тратятся и на дипломатов в Турции, которая до недавних пор являлась самым популярным направлением у туркменских трудовых мигрантов (что не устраивало власти Туркменистана, которые в сентябре 2022 года добились ввода визового режима с Турцией). Расходы посольства в Анкаре снизились на 10%, с $637 до 571 тысячи, а расходы консульства в Стамбуле — на 7%, с $531 до $495 тысяч.