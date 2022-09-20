Посольства России возобновили выдачу загранпаспортов на 10 лет

CentralAsia (CA) - Посольства России возобновили выдачу загранпаспортов нового поколения сроком действия 10 лет. Их оформление было приостановлено в августе.

МИД РФ объяснял это техническими причинами посольства и генконсульства России возобновили прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения, содержащих электронный носитель информации и имеющих срок действия 10 лет, сообщила пресс-служба российского МИД.

«Технические сложности, приведшие к временной приостановке оформления таких паспортов, преодолены», — отмечается в сообщении.

Ранее МИД РФ приостановило выдачу загранпаспортов нового поколения, оставив при этом в прежнем режиме выдачу традиционных загранпаспортов сроком на 5 лет.

Причиной послужила необходимость перезапуска системы и переформатирования паспортов. Так как паспорта нового поколения содержат в себе электронный носитель информации, по мере развития технического прогресса перед специалистами встает необходимость его усовершенствования.