Лукашенко: через Белоруссию удара в спину российским войскам не будет

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Белоруссия не допустит «удара в спину» российской армии через свою территорию, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

«Что касается поддержки России, еще раз подтверждаю: через Беларусь никакого удара в спину, в сторону, сбоку, с флангов по российским войскам быть не должно. И не будет. В этом наше обязательство перед нашим союзником», — сказал Лукашенко.

Он также попросил Вольфовича кратко доложить о ситуации на южной границе Белоруссии, отметив, что поручал ему и Минобороны «с учетом уже нашего опыта с времен начала специальной военной операции России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной».

«У нас там опыт был противодействия определенный, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?» — спросил президент Белоруссии.

Такой же вопрос он задал относительно прикрытия северно-западной границы. «Там, где существуют реальные угрозы. Обязательно. Это для нашей армии главное. Опять же, не надо нас упрекать, что мы там в Украине собираемся воевать и прочее. Нам надо защитить свое Отечество», — заявил Лукашенко.

На северо-западе Белоруссия граничит с Литвой, на западе — с Польшей, а на севере — с Латвией.