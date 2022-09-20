Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы признал вину и возместил ущерб «Казахтелекому»

Кайрат Сатыбалды

CentralAsia (KZ) - Бизнесмен Кайрат Сатыбалдыулы, обвиняемый в особо крупном хищении у АО «Казахтелеком», заключил медиативное соглашение с компанией и возместил ущерб в размере 40 млрд тенге ($83,8 млн).

В ходе судебного заседания стало известно о заключении медиативного соглашения между АО «Казахтелеком» и подсудимыми Бекетовым, Мухамеджанулы, Чингизом Конырбаевым и Леонидом Муравьевым.

«Они согласны с обвинением и признали вину в полном объеме и нанесении имущественного ущерба на сумму 28 млрд тенге ($58,6 млн) и 12 млрд тенге ($25,1 млн). Со стороны Сатыбалдыулы Кайрата данная сумма была возмещена», - сказал на суде защитник подсудимых.

Как уточнил судья Нурлан Баяхметов, в медиативном соглашении значатся следующие фамилии: представитель АО «Казахтелеком», Кайрат Сатыбалдыулы и Леонид Муравьев. «Это лица, которые участвуют по эпизодам скидки и «последней мили», - отметил судья.

Ранее суд постановил запрет на аудио- и видеозапись для СМИ.

Суд по делу Кайрата Сатыбалдыулы начался в Астане 16 сентября. Дело рассматривается в суде № 2 района Байконыр.

Кайрат Сатыбалдыулы является племянником экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Он обвиняется в совершении преступлений по статьям Уголовного кодекса: «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному».

О завершении досудебного расследования дела о хищениях в отношении Кайрата Сатыбалдыулы Антикоррупционная служба Казахстана сообщила 24 августа. Ведомство тогда заявило, что «в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 млрд тенге, или более 500 млн долларов США».

Также сообщалось, что в отношении Сатыбалдыулы дополнительно расследуются дела «по фактам уклонения от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации преступных доходов».

Кайрат Сатыбалдыулы входил в список самых влиятельных бизнесменов страны по версии Forbes Kazakhstan. Сатыбалдыулы был задержан в марте, с тех пор он содержится под стражей.

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