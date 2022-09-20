Узбекистан и АБР реализуют новые проекты на $2,8 млрд 

CentralAsia (UZ) - Заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев по видеоконференцсвязи провел встречу с вице-президентом АБР по администрированию и корпоративному управлению Брюсом Госпером.

В ходе беседы были обсуждены текущее состояние и перспективы расширения двустороннего сотрудничества Узбекистана и АБР, сообщили в министерстве.

На встрече руководством АБР были подчёркнуты широкие возможности для расширения привлечения частных и иностранных инвестиций в различных отраслях экономики Узбекистана.

«Было озвучено, что текущий портфель состоит из 24 проектов в сфере инфраструктурного строительства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, сельского хозяйства на сумму 3,7 миллиарда долларов», – говорится в сообщении.

В рамках бизнес-плана страновых операций АБР на 2022-2024 годы достигнута договорённость о совместной реализации 27 проектов на сумму 2,8 миллиарда долларов. В этом году подписано соглашение по одному инвестиционному проекту на сумму 274 млн долларов США и завершены переговоры по двум проектам, направленным на развитие сектора ипотечного рынка и поддержку бюджета на общую сумму 650 млн долларов.

Кроме того, достигнута договорённость принять меры по подписанию соглашений по данным проектам до конца текущего года.