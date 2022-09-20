В Алматы задержанных активистов из Каракалпакстана арестовали на 40 суток

CentralAsia (UZ) - Трем активистам из Каракалпакстана, которые были задержаны в Казахстане, назначили меру пресечения — содержание под стражей.

Специализированный межрайонный следственный суд Алматы постановил арестовать Кошкарбая Торемуратова и Жангельды Жаксымбетова сроком на 40 дней. Суд Илийского района Алматинской области назначил аналогичную меру пресечения Раисе Кудайбергеновой. Об этом сообщил представитель каракалпакской диаспоры, активист Акылбек Муратбай.

На прошлой неделе в Алматы задержаниям подверглись активисты диаспоры, преследование которых связывают с массовыми протестами на их родине в начале июля. 16 сентября в Алматинской области была задержана каракалпакская активистка Раиса Худайбергенова. Сообщалось, что Худайбергенову подозревают в «посягательстве на конституционный строй Республики Узбекистан». Такие же подозрения выдвинуты в адрес Жангельды Жаксымбетова и Кошкарбая Торемуратова.

Представители диаспоры каракалпаков считают, что арест активистов связан с предстоящим в октябре заседанием ОБСЕ по теме прав человека.

В июле в Каракалпакстане вспыхнули массовые протесты из-за предложенных Ташкентом поправок к Конституции Узбекистана. Изменения предусматривали в том числе лишение Каракалпакстана суверенного статуса и права на выход из состава Узбекистана через референдум.

Демонстрации в Нукусе были подавлены властями. Узбекистанские власти заявляют о гибели 18 человек, 243 раненых и задержании 500 человек.

После протестов парламент Узбекистана принял решение сохранить в новом проекте Конституции суверенный статус Каракалпакстана.