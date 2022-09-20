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Белый дом назвал готовящиеся референдумы о присоединении к России оскорбительными

CentralAsia (CA) -  В США назвали оскорбительными готовящиеся на территории Украины референдумы о присоединении к России и пообещали работать над ужесточением санкций в случае вхождения в состав РФ «украинских территорий». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома, помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

По его словам, референдумы «являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности». Салливан рассказал, что американский лидер Джо Байден во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН «решительно осудит несправедливую войну России на Украине и обратится к миру с призывом продолжать противостоять неприкрытой агрессии».

Помощник президента также отметил, что США и союзники ужесточат санкции в случае присоединения к России новых территорий. «Позвольте ясно сказать, что, если это произойдет, а это, очевидно, еще не решенный вопрос, Соединенные Штаты никогда не признают претензий России на какую-либо якобы аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эту территорию чем-либо иным, нежели частью Украины. Мы безоговорочно отвергаем действия России и мы продолжим работать с нашими союзниками и партнерами над тем, чтобы Россия несла издержки, и над предоставлением Украине исторической поддержки», — заключил Салливан.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц также отказался признавать референдумы на Украине. Политик назвал их фиктивными, так как они, по его словам, «не охватываются международным правом и пониманием, достигнутым мировым сообществом».

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