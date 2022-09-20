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Создана технология лечения рака костей с помощью лазера

CentralAsia (CA) -  Ученые из Калифорнийского технологического института создали метод лечения рака костей с помощью лазера. Выводы работы описаны в статье, опубликованной в журнале Nature Biomedical Engineering.

Основная цели любого антиракового лечения в удалении всей опухолевой ткани, сохраняя при этом как можно больше здоровых участков вокруг. Однако часто бывает сложно провести черту между больными и нормальными клетками, а хирурги из соображений осторожности удаляют слишком много.

Новая разработка позволяет медикам проводить операции до десяти раз точнее, что дает возможность сохранить в 1000 раз больше здоровых тканей. Она позволяет визуализировать процесс благодаря ультрафиолетовой фотоакустической микроскопии с 3D-сканированием в реальном времени (UV-PAM). Технология занимает всего несколько минут, за это время врач может отличить здоровую кость от раковой. В итоге хирургам предоставляется изображение отсканированной кости, которое выглядит так же, как созданные с помощью традиционной биопсии.

В сентябре 2022 года специалисты из США совместно с коллегами из Канады представили новый перспективный метод лечения онкологических заболеваний, основанный на фотодинамической терапии.

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