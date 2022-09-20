В миграционном центре Москвы будут принимать мигрантов на военную службу

CentralAsia (CA) - В московском миграционном центре «Сахарово» появится инфраструктура содействия Министерству обороны России в вопросе поступления на военную службу граждан других стран. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы РФ Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон об упрощенном получении российского гражданства. В частности, речь идет об иностранцах, заключивших контракт о службе в российских войсках. Согласно действующим законам, для получения гражданства им нужно отслужить не менее трех лет, однако поправки предусматривают уменьшение этого срока до одного года.

Собянин отметил, что в столице действует миграционный центр "Сахарово", занимающийся вопросами трудовой занятости приезжих.

«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — сообщил Собянин.

Он также добавил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.