В миграционном центре Москвы будут принимать мигрантов на военную службу

- Азия и мир, общество
- 23:32, 20 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - В московском миграционном центре «Сахарово» появится инфраструктура содействия Министерству обороны России в вопросе поступления на военную службу граждан других стран. Об этом сообщил в личном блоге мэр столицы РФ Сергей Собянин.
Собянин напомнил, что Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях изменения в закон об упрощенном получении российского гражданства. В частности, речь идет об иностранцах, заключивших контракт о службе в российских войсках. Согласно действующим законам, для получения гражданства им нужно отслужить не менее трех лет, однако поправки предусматривают уменьшение этого срока до одного года.
Собянин отметил, что в столице действует миграционный центр "Сахарово", занимающийся вопросами трудовой занятости приезжих.
«В самое ближайшее время правительство Москвы развернет в "Сахарово" полноценную инфраструктуру содействия Минобороны России в организации поступления на военную службу иностранных граждан», — сообщил Собянин.
Он также добавил, что городские службы сделают все необходимое, чтобы заключение контрактов было максимально удобным.