Генсек НАТО заявил, что альянс будет считать референдумы России нелегитимными
- Азия и мир, общество
- 23:34, 20 сентября 2022
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CentralAsia (CA) - НАТО будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к России на подконтрольных территориях на Украине нелегитимными. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.
« [Проведение референдумов] это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — прокомментировал генсек.
Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев продолжит боевые действия, а «референдумы ничего не изменят».
Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.
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