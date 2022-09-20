экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Генсек НАТО заявил, что альянс будет считать референдумы России нелегитимными

CentralAsia (CA) -  НАТО будет считать готовящиеся референдумы о присоединении к России на подконтрольных территориях на Украине нелегитимными. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

« [Проведение референдумов] это дальнейшая эскалация... Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины», — прокомментировал генсек.

Ранее глава украинского МИД заявил, что Киев продолжит боевые действия, а «референдумы ничего не изменят».

Референдумы о присоединении к России пройдут в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же даты состоится голосование в Запорожской и Херсонской областях.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Более 40 человек пострадали в Японии из-за тайфуна «Нанмадол»
  • Глава МИД Узбекистана и генсек ФАО обсудили в Нью-Йорке продовольственную безопасность
  • Хурэлсух Ухнаа выступил на расширенном заседании Совета глав государств-членов ШОС


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com