Национальный павильон Узбекистана появился на торговой платформе Alibaba

CentralAsia (UZ) - В Китае состоялась церемония официального открытия Национального павильона Узбекистана на престижной международной электронной торговой площадке Alibaba.com, сообщает ИА «Дунё».

Национальный павильон Узбекистана на площадке Alibaba.com стал третьим среди стран СНГ после России и Казахстана. В настоящее время он включает свыше 50 отечественных компаний более чем с 4800 видами товаров.

Отмечается, что павильон даст возможность представить узбекским компаниям экспортируемые высококачественные и конкурентоспособные отечественные товары, которые будут отображаться более чем в 190 странах.

При этом сотрудники китайской компании Alibaba Group окажут узбекским предпринимателям поддержку в использовании платформы и оптимизации их работы.

Alibaba.com является ведущей китайской торговой площадкой с оборотом 106 млрд долларов. Основными видами деятельности являются торговые операции между компаниями по схеме B2B и розничная онлайн-торговля.