Может ли Монголия принять у себя нефтепровод Китай-Россия?

CentralAsia (MNG) - В 2019 году Россия с гордостью обнародовала планы по строительству второго газопровода в Китай, на этот раз через Монголию. В то время как ЕС стремится разорвать все энергетические связи с Россией, Москва теперь, похоже, настаивает на строительстве нефтепровода, который также пройдет через Монголию.

Президент России Владимир Путин встретился со своими китайскими и монгольскими коллегами Си Цзиньпином и Хурэлсух Ухнаа на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узбекском городе Самарканде 15 сентября. Три стороны уже сотрудничают по проекту «Сила Сибири - 2», направленный на прокачку около 50 млрд кубометров газа в год с российских месторождений, которые в настоящее время обслуживают европейских потребителей, в Китай через Монголию. Контракт на поставку для поддержки трубопровода еще не заключен, но вице-премьер России Александр Новак заявил на прошлой неделе, что ожидает его подписания в ближайшее время.

Теперь, когда ЕС готовится ввести эмбарго на импорт российской нефти в течение нескольких месяцев, похоже, ведутся переговоры и о нефтепроводе через Монголию.

Хурэлсух из Монголии заявил на саммите, что его правительство поддерживает строительство не только газо-, но и нефтепроводов через территорию страны. Никаких планов строительства нефтепровода через Монголию пока официально не предлагалось, но комментарий указывает на то, что три стороны рассматривают его.

Преимущества

Россия изо всех сил пытается найти новые направления для своего экспорта энергоносителей, поскольку импорт ЕС продолжает падать. Страна уже прокачивает 1,6 млн баррелей в сутки в Китай и на другие азиатские рынки по трубопроводной системе Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). Другим вариантом для нее является отправка нефти через Казахстан, но поток нефти по обоим маршрутам сейчас близок к максимальной пропускной способности, что создает узкое место в то время, когда Россия стремится перенаправить как можно больше нефти в Азию и подальше от Европы.

Проведение нефтепровода через Монголию решило бы эту проблему. Наиболее логичной его отправной точкой мог бы стать Тайшетский узел на западе Иркутской области, где ВСТО соединяется с остальной российской нефтетранспортной системой. Во-первых, это обеспечило бы довольно прямой путь через Монголию к восточному побережью Китая, минуя монгольскую столицу Улан-Батор. Во-вторых, существует проблема различных смесей российской нефти. ВСТО поставляет малосернистую нефть с месторождений Восточной Сибири, которая обычно продается с премией по сравнению с высокосернистой нефтью марки Urals, добываемой в Западной Сибири. По трубопроводу через Монголию в Китай может поступать высокосернистая нефть из Западной Сибири, которая в настоящее время продается в Европу, тогда как ВСТО может продолжать перекачивать малосернистую нефть. Разделение потоков позволило бы России продолжать получать премию за смесь нефти ВСТО и отдельно предлагать высокосернистую нефть тем китайским нефтеперерабатывающим заводам, которые для нее предназначены.

Для Китая дополнительный нефтепровод из России поможет уменьшить его зависимость от поставок, поставляемых через Малаккский пролив, который рассматривается как геополитическая уязвимость. Китай также мог бы выменять доли в российских месторождениях вверх по течению, которые поставляют эту нефть, укрепляя свои позиции в энергетическом секторе страны.

Тем временем Монголия получит прибыльные доходы от транзита, а также, что более важно, доступ к самим поставкам нефти. Это позволит стране ускорить планы по строительству первого нефтеперерабатывающего завода, запуск которого ориентировочно запланирован на 2025 год. В настоящее время страна полностью зависит от импортных нефтепродуктов. Проведение нефтепровода в дополнение к газопроводу также повысит роль Монголии как посредника в торговле энергоносителями между Китаем и Россией, что даст ей некоторое влияние на двух более могущественных соседей.

Препятствия

С российской стороны проект нефтепровода столкнется с теми же препятствиями, что и «Сила Сибири-2».Отрезанная от западных финансовых систем, Россия может бороться за финансирование. Теоретически Китай мог бы оказать поддержку, но Пекин, вероятно, будет менее воодушевлен таким проектом, чем Москва, которая отчаянно пытается найти новые рынки взамен тех, которые она теряет в Европе.

Воспользовавшись отчаянием России, Китай мог бы добиться жесткой сделки по ценам и потребовать расширения доступа к российской добывающей промышленности в обмен на поддержку проекта. Москва пыталась придать положительный оттенок выходу крупных западных компаний из своего нефтяного сектора в ответ на войну на Украине, утверждая, что она восстанавливает контроль над своими природными богатствами. Но России, возможно, придется снова уступить этот контроль Китаю.

Россия уже конкурирует с Саудовской Аравией за корону главного поставщика нефти в Китай. И неясно, устроит ли Китай дальнейшее расширение своих и без того значительных энергетических отношений с Россией, особенно если «Сила Сибири-2» будет реализована, как ожидалось. Пекин стремился диверсифицировать структуру импорта энергоресурсов по соображениям безопасности. И Россия не пойдет на реализацию проекта нефтепровода, не имея контракта на поставку, покрывающего большую часть его пропускной способности.

Также важно отметить, что хотя Россия и Китай объединились в противостоянии гегемонии Запада, их отношения по-прежнему характеризуются некоторым недоверием и подозрительностью. А именно, Россия обеспокоена расширением китайского влияния на Дальнем Востоке и в Центральной Азии. В своей энергетической войне против Европы Москва продемонстрировала готовность использовать энергоносители в качестве оружия, и это, вероятно, предупредило Пекин об опасностях, связанных с передачей своей энергетической безопасности Кремлю.

источник: bne IntelliNews

перевод: Татар С.Майдар

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения