Банк Монголии повышает ставки, чтобы снизить цены и остановить отток валюты, — Bloomberg L.P.

CentralAsia (MNG) - Центральный банк Монголии поднял процентные ставки до самого высокого уровня за пять лет, чтобы попытаться контролировать рост цен и остановить отток валюты.

Основная учетная ставка была повышена до 12% с 10%, говорится в заявлении Банка Монголии во вторник. Это был самый высокий показатель с 2017 года, поскольку инфляция недавно достигла самого высокого уровня с 2012 года, а рост цен вызвал протесты в столице в начале этого года.

«Повышение учетной процентной ставки способствует возвращению инфляции к целевому уровню», — говорится в заявлении банка после принятия решения. Инфляция должна снизиться после повышения ставки, заявил управляющий центральным банком Лхагвасурэн Бядран, объявляя о повышении.

В этом году экономика Монголии столкнулась с трудностями из-за слабости горнодобывающего сектора и роста инфляции, которая ударила по внутренним расходам. Цены быстро росли еще до того, как вторжение России в Украину привело к росту мировых цен на сырьевые товары, а введенные с тех пор санкции в отношении Москвы привели к перебоям в поставках топлива в Монголию.

«Несмотря на некоторое ослабление пограничных ограничений, негативное влияние на горнодобывающий и транспортный секторы сохраняется», — заявил центральный банк, имея в виду меры контроля Covid Zero в Китае, которые не позволили некоторым товарам пересечь границу. Китай является основным торговым партнером Монголии, и за первые восемь месяцев этого года на его долю пришлось 85% всего экспорта. Недавно ограничения были сняты, и новая железная дорога также должна удешевить транспортировку угля в Китай.

Согласно отчету, экономика выросла на 1,9% в годовом исчислении в первой половине года, при этом такие сектора, как сельское хозяйство и услуги, ускорили рост по сравнению с допандемическим уровнем 2019 года, в то время как потребление домохозяйств росло три квартала подряд.

Импортные товары способствовали примерно половине роста индекса потребительских цен в августе на 14,4%, согласно сентябрьскому отчету, при этом цены на топливо в августе выросли на 13,2% по сравнению с годом ранее.

Несмотря на растущую экономику, отток капитала становится проблемой для правительства: в этом году валюта потеряла почти 13% своей стоимости по отношению к доллару, поскольку Федеральная резервная система надеется продолжить повышение ставок. Это оказало давление на резервы центрального банка, которые в августе сократились почти на 40% по сравнению с годом ранее. Это было вызвано как падением стоимости валютных резервов, так и продажами золота, при этом объем золота в резервах сократился на 38% за год. Экспорт золота вырос на 75% за первые восемь месяцев этого года и достиг почти 600 млн долларов.

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