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Образовательный центр для граждан Узбекистана открылся в Приморье

CentralAsia (UZ) -  Во Владивостоке для мигрантов из Узбекистана открылся учебный центр, где дети и взрослые могут изучать русский язык и адаптироваться к жизни в регионе. Комплексная обучающая программа должна повысить доступность школьного образования для детей мигрантов.

Как сообщила администрация Приморского края, основной упор в центре сделан именно на изучение русского языка, ведь его незнание приводит к тому, что дети в школах не понимают на уроках объяснения учителей, не могут читать тексты в учебниках и общаться со сверстниками. В результате - отставание по самым разным предметам.

Для взрослых мигрантов знание русского языка – обязательное условие при сдаче экзамена профильного экзамена, экзамена по истории России и основам законодательства, чтобы в дальнейшем успешно трудоустроиться.

В планах узбекской национально-культурной автономии по Приморскому краю открыть во Владивостоке развивающую адаптационную школу для мигрантов и детей-мигрантов в возрасте 6-17 лет.

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