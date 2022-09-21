Касым-Жомарт Токаев пригласил генсека ООН в Казахстан

CentralAsia (KZ) - В рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи, стороны обсудили состояние и перспективы укрепления многостороннего сотрудничества между Казахстаном и ООН.

Особое внимание было уделено усилиям, направленным на выработку коллективных подходов к решению насущных вызовов современности.

Токаев высоко оценил лидерство Антониу Гутерриша на посту Генерального секретаря ООН и заявил о полной поддержке его инициативе о созыве «Саммита будущего» в 2024 году. Также высказал надежду, что итоги этого важного мероприятия будут способствовать осуществлению Целям устойчивого развития.

Стороны также рассмотрели ход реализации инициативы президента Казахстана по созданию в городе Алматы Хаба ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральный секретарь ООН заявил о поддержке этой важной инициативы.

Гутерриш высоко оценил, реализуемые под руководством Токаева масштабные реформы в стране.

В завершение Касым-Жомарт Токаев пригласил Антониу Гутерриша совершить визит в Казахстан.

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