CentralAsia (KZ) - На полях глобального саммита по продовольственной безопасности в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.
Также отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.
Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане. В завершение Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом Казахстан.