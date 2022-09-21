CentralAsia (KZ) - На полях глобального саммита по продовольственной безопасности в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Также отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане. В завершение Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом Казахстан.

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