экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского совета

CentralAsia (KZ) -  На полях глобального саммита по продовольственной безопасности в Нью-Йорке президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества.

Также отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Шарлю Мишелю об основных направлениях политических и экономических реформ в Казахстане. В завершение Токаев пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом Казахстан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Херсонской области призвали немедленно провести референдум
  • Один человек погиб в результате землетрясения в Мексике
  • Посольства России возобновили выдачу загранпаспортов на 10 лет


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com