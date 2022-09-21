Ограничения для российских карт «Мир» за рубежом могут вызвать вторую волну «карточного туризма»

CentralAsia (UZ) - Проблемы с российскими картами «Мир» за рубежом могут вернуть спрос на поездки за банковским пластиком и вызвать вторую волну «карточного туризма», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование сервиса B2B.Ostrovok.ru.

Запросы на такие туры за границу получают сейчас 53% туркомпаний, чаще всего россияне едут за банковскими картами в Узбекистан, Казахстан, Армению и Турцию.

Спрос на туры за границу за банковскими картами может увеличиться на фоне сокращения возможностей расплачиваться картой «Мир» за рубежом. Однако часть участников туррынка предпочитает держаться в стороне от запросов на «карточные туры» — это продукт не массовый и сопряженный с рядом рисков, в том числе из-за политики зарубежных банков.

По данным опроса, который провел сервис, запросы на «карточные туры» получают 53% российских туристических агентов. 35% участников туррынка продают такие туры, 18% — нет. У 36% компаний обращений от желающих нет. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин ожидает второй волны спроса на «карточные туры» — в связи с решением турецких банков отказаться от работы с картами «Мир».

По его словам, из-за решения банков у «карточного туризма» появилась новая аудитория — 4 млн человек, которые ездят в Турцию. Однако удовлетворение интереса к картам зарубежных банков будет зависеть от их политики по открытию счетов россиянам, предупредил Горин. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе допустила увеличение спроса на «карточные туры», но умеренное. В Турцию можно поехать с наличными, в том числе — рублями, напомнила она.

«Карточные туры» появились на российском рынке после прекращения работы Visa и MasterCard в России весной 2022 года. Это поездки в другие страны для открытия карточных счетов в них интересуют как путешественников, так и тех, кому необходима возможность трансграничных платежей.