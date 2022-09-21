ДНР и ЛНР назначили на эту неделю референдумы о присоединении к России

CentralAsia (CA) - Референдум о вхождении Донецкой народной республики (ДНР) в состав России в качестве субъекта федерации пройдет с 23 по 27 сентября. Об этом сообщил Народный совет республики. На эти же даты назначен референдум в Луганской народной республике (ЛНР) и в контролируемых российскими военными Херсонской и Запорожской областях.

Решение было принято Народным советом ДНР. После этого глава республики Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении ДНР в состав федерации как можно быстрее. «Многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны, которую всегда считал своей Родиной. Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей»,— написал Пушилин в своем Telegram-канале.

О датах референдума в ЛНР сообщил первый заместитель председателя народного совета ЛНР Дмитрий Хорошилов. Соответствующий закон был подписан главой ЛНР Леонидом Пасечником.

Назначенный российскими военными глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо также утвердил даты проведения референдума по вхождению региона в состав России. Они пройдут с 23 по 27 сентября 2022 года.

В Запорожской области, большую часть которой также контролируют российские военные, назначили референдум на эти же даты.

19 сентября общественные палаты признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик выступили с призывом «немедленно» провести референдумы о присоединении к России республик. Их главы договорились синхронизировать подготовку к референдумам. В общественной палате ДНР отметили, что при проведении референдума для жителей неподконтрольных республике территорий будет организовано дистанционное голосование.