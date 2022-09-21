В Казахстане приостановили прием российских банковских карт «Мир», - СМИ

CentralAsia (KZ) - Кредитные организации стран, которые ранее принимали карты «Мир», вслед за турецкими банками перестали работать с российской платежной системой. Об этом сообщили «Известия».

В Народном банке Казахстана («Халык банк») отказались принимать «Мир». Там пояснили, что российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

В колл-центре BIDV Вьетнама заявили, что перестали принимать карты российской платежной системы. Как рассказал сотрудник банка, BIDV продолжает обслуживать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежной системы «Мир» в этом списке нет.

Ранее турецкие банки Is Bankasi и DenizBank отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир» в своих банкоматах и торговых точках, которые используются в качестве эквайера. Решение было принято на фоне заявлений американских властей о возможном наложении санкций на кредитные организации, работающие с картами «Мир» за пределами России.

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