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Армения обвинила Азербайджан в нарушении режима прекращения огня
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В Минобороны Армении заявило, что во вторник, 20 сентября, Азербайджан нарушил режим прекращения огня.

«20 сентября с определенной периодичностью подразделения ВС Азербайджана нарушали режим прекращения огня, применяя стрелковое оружие в восточном направлении армяно-азербайджанской границы. По состоянию на 22.30 ситуация на границе стабильная, обстрелов нет»,— сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Обострение конфликта между Баку и Ереваном произошло в ночь с 12 на 13 сентября. Армения обвинила Азербайджан в обстрелах населенных пунктов на юго-восточной границе. Баку, в свою очередь, заявил, что армяне заминировали пути снабжения азербайджанской армии и также ведут обстрелы. Обе стороны также сообщали о погибших: Армения — о 135, Азербайджан — о 79.

Днем 13 сентября перестрелки не прекратились, и тогда Армения обратилась за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). К вечеру 14 сентября сторонам удалось достичь соглашения о прекращении огня. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на выступлении в парламенте заявил, что готов идти на тяжелые решения ради мира, однако никаких документов не подписывал. Тем не менее ближе к ночи на улицы Еревана вышли сотни протестующих. Утром 15 сентября Армения сообщила о ночи без происшествий на границе с Азербайджаном.

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