Зеленский заявил о неизменности позиции Украины, несмотря на референдумы

CentralAsia (CA) - Позиция и задача Украины не меняются из-за проведения референдумов о присоединении к России в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на подконтрольных российским войскам территориях Херсонской и Запорожской областей, заявил украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Киев имеет полную поддержку от своих партнеров.

«Наша позиция — четкая и хорошо известная. Только это нас должно интересовать. Не то, что звучит где-то, а то, что является нашей задачей», — сказал Зеленский.

Речь идет о том, чтобы оказывать «больше поддержки» Вооруженным силам Украины и другим силовикам — всем, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность», подчеркнул украинский лидер.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в ответ на объявление о проведении референдумов назвал подконтрольные России территории «незаконно оккупированными» и заверил, что Киев «будет в дальнейшем освобождать их, что бы там ни говорили в России».

Украинская сторона до этого называла планы пророссийских властей занятых территорий провести голосование по этому вопросу основанием для выхода из переговоров с Москвой.

Накануне ДНР, ЛНР и подконтрольные росссийским войскам территории Херсонской и Запорожской областей одновременно объявили о проведении референдумов о вхождении в состав России. Голосование пройдет одновременно и будет продолжаться в течение пяти дней — с 23 по 27 сентября.

В ДНР вопрос для бюллетеня на голосовании сформулировали так: «Поддерживаете ли вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».

В ЛНР вопрос будет звучать так: «Вы за вхождение ЛНР в состав РФ на правах субъекта РФ?».

Бюллетень в Херсонской области будет содержать вопрос: «Вы за выход области из состава Украины, образование Херсонской области как самостоятельного государства и вхождение его в состав РФ на правах субъекта РФ?».

В Запорожской области сформулировали вопрос следующим образом: «Вы за выход Запорожской области из состава Украины, образование Запорожской областью самостоятельного государства и вхождение ее в состав Российской Федерации на правах субъекта Российской Федерации?» Он будет дублироваться на украинском языке.