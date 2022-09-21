Монголия и Австралия отмечают 50-летие дипломатических отношений, — The Diplomat

Председатель монголо-австралийской межпарламентской группы Булгантуяа Хурэлбаатар (слева) и посол Австралии в Монголии Кэти Смит

CentralAsia (MNG) - Австралия и Монголия установили связи в 1972 году, но их отношения начали набирать обороты гораздо позже.

В этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Австралией. В знак признания этой вехи правительства двух стран организовали ряд разнообразных мероприятий, посвященных прошлому и настоящему и ожидающих успеха в следующие 50 лет.

В ознаменование годовщины Канберра осветила два исторических здания, Национальный карильон и Старый дом парламента, цветами монгольского Государственного флага.

В Улан-Баторе министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла посла Австралии в Монголии Кэти Смит. В ходе встречи обе стороны подтвердили последние 50 лет дипломатических отношений и текущие двусторонние проекты, такие как образование, экономика, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство и оборона.

Посольство Австралии в Монголии также провело праздничный вечер с участием парламентариев, представителей министерства иностранных дел и представителей гражданского общества. Наши отношения процветают, и мы с нетерпением ждем следующих 50 лет!» заявила Смит.

Наши отношения процветают, и мы с нетерпением ждем следующих 50 лет!

Монголия и Австралия установили дипломатические отношения 15 сентября 1972 года. Согласно внешнеполитической программе многолетнего лидера Цэдэнбал Юмжаа, Монголия стремилась установить дипломатические отношения со странами, помимо России и Китая, единственных двух прямых соседей Монголии. Австралия, хотя и географически удалена от Монголии, похожа по своему ландшафту и богатым природным ресурсам, и Монголия многому научилась на своем опыте.

Вскоре после демократической революции в Монголии в 1991 году две страны обменялись визитами на высоком уровне. Это была попытка правительства Австралии прощупать почву. В начале-середине 1990-х годов внешняя политика Монголии была тесно связана с потребностью страны в экономической помощи и проведении политических реформ. Укрепляя двусторонние отношения с развитыми демократическими странами, Монголия получала знания, которые можно было применить в своей конституционной реформе и новой рыночной экономике. Монголия из Австралии особенно заинтересовалась управлением природными ресурсами и обратилась за технической помощью в активизации своего горнодобывающего сектора.

В 1997 году первый демократически избранный президент Монголии Очирбат Пунсалмаа стал первым президентом, посетившим Австралию. Однако, несмотря на усилия Очирбата активизировать то, что Цэдэнбал начал 25 лет назад, Канберра не открывала посольства в Монголии до 2015 года. Вместо этого посольства Австралии в Москве, Пекине и Сеуле в разное время служили связующим звеном.

Со своей стороны, в 2007 году Монголия признала Австралию «третьим соседом». Через год Монголия открыла свое посольство в Канберре, и послом был назначен Жамбалдорж Цэрэндорж.

Открытие посольства было связано с благоприятными усилиями предыдущих визитов на высоком уровне и двусторонних диалогов.Официальные визиты в Австралию министра иностранных дел Гомбосурэн Цэрэнпил в 1993 г., президента Очирбат в 1997 г. и спикера парламента Нямдорж Цэнд в 2007 г. сыграли значительную роль в том, чтобы побудить Канберру признать Улан-Батор в качестве возможного партнера. Батболд Сухбаатар стал первым премьер-министром Монголии, посетившим Австралию в 2011 году.

Канберра также начала присылать чиновников в 1990-х годах. В 1994 году генерал-губернатор Билл Хейден посетил Монголию вместе с министром иностранных дел Гаретом Эвансом. В период с 2005 по 2007 год высокопоставленные австралийские чиновники, в том числе министр иностранных дел Александр Даунер, посетили Монголию в поисках делового партнерства в сфере туризма и управления ресурсами.

В 2011 году в Улан-Баторе была основана Austrade, которая позже стала Австралийским консульским центром. В декабре 2015 года тогдашний министр иностранных дел Джулия Бишоп объявила об открытии посольства Австралии в Улан-Баторе, и Джон Лэнгтри стал первым послом-резидентом. До своего назначения Лэнгтри руководил подразделением Северной Азии в Министерстве иностранных дел и торговли Австралии (DFAT).

Лэнгтри сказал The Diplomat: «Одна из основных причин, по которой правительство Австралии решило открыть посольство в Улан-Баторе в 2015 году, заключалась в том, что мы поняли, что Монголия является демократическим партнером с общей приверженностью открытой экономике, находящейся в очень сложной геополитической среде».

Он отметил, что та же логика сохраняется и сегодня. «Последствия российского вторжения в Украину, безусловно, не облегчили положение Монголии», — сказал Лэнгтри. «Однако я знаю, что усилия Монголии по укреплению своих отношений с «третьими соседями» в эти трудные времена хорошо понимаются и приветствуются в Австралии».

Австралия, еще до открытия своего посольства в Улан-Баторе, уделяла приоритетное внимание укреплению человеческого капитала Монголии за счет расширения доступа к высшему образованию.Учитывая молодое население Монголии (средний возраст 28 лет), образование было важным аспектом двусторонних отношений между Австралией и Монголией. Монгольско-австралийское общество, известное как Mozzies, стало мостом для образования, культурного обмена и связей между людьми.

По данным DFAT, с 1994 года «монголам было предоставлено более 600 австралийских стипендий для обучения в Австралии». В результате число монгольских студентов, обучающихся в австралийских учебных заведениях, значительно увеличилось. По оценкам посольства Монголии в Австралии, по состоянию на 2019 год, незадолго до того, как пандемия поразила многие возможности обучения за границей, в Австралии обучалось более 6000 монголов.

В знак признания вклада Австралии в сектор образования Монголии госсекретарь Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж посетил Австралийский национальный университет (АНУ) в марте. АНУ был важным строительным блоком для повышения человеческого капитала Монголии и стал популярным местом для монгольских студентов.

Помимо образовательных связей, с 2003 года инициированная Австралией программа прямой помощи помогла более чем 100 организациям и на сегодняшний день реализовала более 130 проектов в Монголии, направленных на сокращение бедности, здравоохранение и решение проблем молодежи. Программа прямой помощи на 2022–2023 годы отобрала 13 организаций в Монголии для получения грантов, таких как Национальный центр охраны здоровья матери и ребенка, Национальный институт управления стихийными бедствиями, Национальный центр против насилия, НПО «Маленькие ученые» и другие.

В 2015 году Монголия и Австралия создали совместную инициативу, известную как Австралийско-монгольская программа добычи полезных ископаемых (Australia-Mongolia Extractives Program - AMEP), чтобы помочь Монголии в развитии ее экономики, ориентированной на ресурсы. В период с 2015 по 2019 год совместная программа завершила свой начальный этап, который предусматривал улучшение инвестиционной среды в Монголии путем создания стимулов для правительств, гражданского общества и частного сектора. AMEP все еще активен сегодня и проведет «Mongolia Mining 2022: International Mining and Oil Expo» с 21 по 23 сентября в Улан-Баторе.

Помимо сотрудничества в сфере образования и горнодобывающей промышленности, Монголия и Австралия участвовали в миротворческих миссиях в Косово и Сьерра-Леоне.Австралия также принимает активное участие в ежегодных международных миротворческих учениях Khaan Quest Монголии.

Прошедшие 50 лет показали возможности и вызовы австралийско-монгольских отношений. Было много сложностей и определенных геополитических нюансов, которые мешали Канберре признать Монголию в качестве потенциального партнера большую часть того времени. Оглядываясь назад, можно сказать, что признание Монголией Австралии в качестве «третьего соседа» стало для Канберры последним толчком к тому, чтобы увидеть ее через другую призму.

«В этой связи я рад видеть, что темпы визитов на высоком уровне набирают обороты, особенно с заместителем [премьер-министра] Амарсайханом, который недавно посетил Канберру, чтобы отпраздновать 50-летие установления дипломатических отношений», — сказал Лэнгтри The Diplomat.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциско.

перевод. Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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