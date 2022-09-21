Король Карл III совершит первый зарубежный визит во Францию, — The Telegraph

Карл III

CentralAsia (CA) - Новый король Великобритании Карл III планирует в октябре посетить Францию, сообщает The Telegraph.

Это будет первый зарубежный визит Карла III. Его план поездки, возможно, также будет включать Германию.

Как уточняет The Telegraph, Елизавета II не путешествовала последние 7 лет, и британскому королю «нужно наверстать упущенное». Издание отмечает, что Карл III и президент Франции Эмманюэль Макрон оба поддерживают проект озеленения Африканского континента. Кроме того, британский МИД «хочет использовать дипломатическую власть монархии для наведения мостов с основными европейскими соседями» после выхода страны из Евросоюза.

Ожидается, что первыми странами из Содружества наций, которые посетит Карл III, станут Австралия и Новая Зеландия. Поездка туда планируется весной 2023 года.

Королева Елизавета II умерла в замке Балморал в Шотландии 8 сентября. Ей было 96 лет. Она правила королевством на протяжении 70 лет. 19 сентября отдать дань памяти в британскую столицу со всего мира съехались около 500 высокопоставленных гостей. На последний прием к королеве пришли все ныне живущие премьер-министры Великобритании.