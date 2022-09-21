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Монголы в Англии пожертвовали 31 тысячу книг на Родину

CentralAsia (MNG) -  Монголы, живущие в Англии, собрали 31 000 книг и отправили их на родину.

Э.Эрдэнэчимэг, проживающая в Англии, начала проект «Детская книга» в 2020 году, бросив вызов другим живущим там монголам.

Организаторы инициировали данный проект с целью поддержки и содействия совершенствованию навыков владения английским языком у учащихся общеобразовательных школ, обучающихся в отдаленных аймаках и сомонах.

Друзья и волонтеры распределяли книги по аймакам и доставляли их в отдельные аймаках. В рамках этого проекта выпускница школы аймака Дорнод Б.Болормаа отправила в родной город более 1000 книг и 20 DVD-дисков, а друзья передали их в центральную библиотеку аймака.

Центральная библиотека будет распределять эти книги, направленные для улучшения знаний учащихся по английскому языку, а также обеспечивать интересными учебниками, книгами и буклетами библиотеки девяти общеобразовательных школ для доведения до учащихся.

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