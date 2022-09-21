Вице-министр Б.Солонгоо встретилась с вице-президентом по внешним связям Национального центра государственных судов США

CentralAsia (MNG) - 20 сентября заместитель министра юстиции и внутренних дел Солонгоо Баярсайхан приняла вице-президента по международным отношениям Национального центра государственных судов Соединенных Штатов Америки Джеффри Апперсона.

Национальный центр государственных судов Соединенных Штатов Америки работает над продвижением верховенства права и улучшением управления судами в Соединенных Штатах и ​​других странах и с 2004 года сотрудничает с Генеральным судебным советом Монголии.

На встрече заместитель министра юстиции и внутренних дел Солонгоо Баярсайхан отметила работу, проводимую министерством в рамках работы по активизации реформы личного права. В данном контексте состоялся обмен мнениями о возможности сотрудничества с организацией с целью сделать рассмотрение гражданских дел в судах быстрым, доступным и беспроблемным для граждан, снизить нагрузку на суды.

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