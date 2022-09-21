Казахстан отозвал голос за онлайн-выступление Зеленского на Генассамблее ООН. В МИД РК объяснили причину

CentralAsia (KZ) - Министерство иностранных дел Казахстана объяснило свою позицию по голосованию в Организации Объединенных Наций, касающуюся выступления в онлайн-дебатах президента Украины Владимира Зеленского.

Голос, ранее отданный за предоставление ему такой возможности, в настоящий момент отозван.

В МИД Казахстана заявили, что голос, ранее отданный за предоставление права выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, отозван и объяснили причину, по которой было принято такое решение.

«Украина выдвигает свое предложение, чтобы их представитель выступал онлайн на дебатах ООН. Параллельно делегация Беларуси выдвигает поправку к этому предложению, чтобы онлайн выступал не только президент Украины, но и другие главы государств имели такую возможность. Мы голосуем за эту поправку», - отмечается в сообщении МИД Казахстана.

Однако с учетом отзыва поправки Белоруссии Казахстан изменил свою позицию, о чем уведомил мировую общественность.

«Поэтому наш голос автоматически уходит за то, чтобы мы поддержали Украину. Сейчас мы направили ноту секретариату ООН и меняем свой голос с «за» на «воздержаться», потому что Казахстан за равенство. Мы за то, чтобы все главы государств, любой участник дебатов ООН мог выступать онлайн - не только одна определенная страна, но и все имели такую возможность», - объяснили в МИД.

Генассамблея ООН 16 сентября проголосовала за то, чтобы сделать исключение из правил и разрешить президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить на 77-й сессии не лично, а с видеообращением.

Среди стран Центральной Азии предложение поддержал Казахстан (потом поменял свой голос на «воздержаться»), Узбекистан воздержался, Кыргызстан, Туркменистан и Таджикистан проголосовали против.

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