Племянник Назарбаева Сатыбалды не может заключить медиативное соглашение с «Казахтелеком», – адвокат

CentralAsia (KZ) - Адвокат Абзал Куспан считает, что медиативное соглашение, которое заключили племянник экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды и АО «Казахтелеком», нелегитимно, пишет Orda.kz.

Преступления делятся на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. То, что предъявлено Сатыбалды, относится, как минимум, к тяжким, так как ему инкриминируется хищение финансовых средств в особо крупном размере, объясняет адвокат Абзал Куспан.

Кроме того, следствием занимался Антикор. Это говорит о том, что дело Сатыбалды связано и с коррупционными махинациями.

«Такого рода дело не подлежит медиативному соглашению, так как медиативное соглашение можно заключить только по преступлениям небольшой и средней тяжести. Тяжкие и особо тяжкие не подпадают под медиацию», – подчёркивает адвокат.

Более того, Абзал Куспан считает, что «если ходатайство «Казахтелекома» имело место быть, то судья должен был сразу решить этот вопрос. Это не требует каких-либо разбирательств, согласований, тем более дополнительного времени».

Медиативное соглашение – это соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору или спорам. Главная задача медиации – урегулировать конфликт быстро и эффективно, без необходимости обращаться в судебные инстанции.

20 сентября в Астане в суде №2 района Байконур продолжили рассматривать два уголовных эпизода в двух компаниях в отношении Кайрата Сатыбалды и четверых его подельников. Дело проходит в ускоренном режиме, так как все пять фигурантов признали вину, раскаиваются и уже возместили нанесённый ущерб.

В ходе слушаний стало известно, что по первому эпизоду, обозначенному как «Скидки», между стороной Сатыбалды, Конурбаева, Муравьёва и стороной АО «Казахтелеком» заключено медиативное соглашение. Три фигуранта возместили ущерб в размере 12 миллиардов тенге.

По второму эпизоду – «Последняя миля» – фигурируют Сатыбалды, Бекетов и Мухамеджанулы. Сумма ущерба компании АО «ЦТС» составила около 28 миллиардов тенге.

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