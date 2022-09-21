Учебный курс для международных военных наблюдателей в Монголии признан ООН

CentralAsia (MNG) - В августе этого года специалисты Объединенного учебного центра Управления операций по поддержанию мира ООН работали в Объединенном учебном центре Вооруженных сил Монголии в Таван-Толгое, чтобы оценить, соответствует ли подготовка «военных наблюдателей ООН» стандартам и требованиям Миротворческая деятельность и операции ООН.

В результате этот курс, организованный Монголией, был признан Организацией Объединенных Наций, и было принято решение о выдаче Сертификата об обучении Организации Объединенных Наций. Таким образом, офицеры вооруженных сил Монголии и других стран мира имеют возможность соответствовать критериям ООН и участвовать в признанных учебных курсах в Монголии.

19 сентября Марк Педерсон, начальник Объединенного учебного отдела Департамента операций Организации Объединенных Наций по поддержанию мира, вручил полковнику Д. Ганхуяг, военному советнику Постоянного представительства Монголии при Организации Объединенных Наций свидетельство о признании участия в тренинге «Офицер военного наблюдателя ООН», организованном в Объединенном учебном центре Вооруженных сил Монголии в Таван-Толгое.

В Учебном центре миротворческих операций Вооруженных сил Монголии с целью подготовки личного состава для Операции ООН по поддержанию мира с 2003 года с участием военнослужащих из других стран организуются полевые и командно-штабные международные миротворческие учения Khaan Quest, курсы офицеров военных наблюдателей миротворческих операций, курсы штабных офицеров, и количество участников увеличивается с каждым годом.

С 2009 года Курсы военных наблюдателей ООН проводились 14 раз в Учебном центре миротворческих операций Вооруженных сил в Таван-Толгое, и 82 военнослужащих из зарубежных стран и 253 монгольских военнослужащих приняли участие в обучении, чтобы получить знания, навыки и опыт участия в миротворческих операциях ООН.

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