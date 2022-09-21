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ISW: Российские войска, вероятно, нацелены на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Харьковской и Луганской областях (карта)

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 20 на 21 сентября опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы, вероятно, нацелены на украинскую гидротехническую инфраструктуру в Харьковской и Луганской областях, чтобы угрожать украинским позициям вдоль Северска и Донецка.

Выводы института:

Назначенные Россией власти в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях объявили 20 сентября, что они проведут «референдум» о присоединении к России, голосование по которому пройдет с 23 по 27 сентября.

Президент России Владимир Путин, вероятно, намерен улучшить возможности России по формированию вооруженных сил, призвав россиян идти добровольцами на войну якобы для защиты недавно завоеванной российской территории.

Украинские войска продолжают срывать текущие усилия России по восстановлению наземных линий связи (ГЛОК) через реку Днепр в Херсонской области.

20 сентября российские войска продолжают наносить наземные удары в Донецкой области.

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