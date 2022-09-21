В ближайшие 3 дня в Казахстане ожидается жара до 34 градусов

CentralAsia (KZ) - Сухая и солнечная погода ожидается в ближайшие дни на большей части территории Казахстана, сообщает пресс-служба «Казгидромет».

«Бабье лето все еще будет радовать жителей Казахстана. Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики где, под влиянием атмосферных фронтальных разделов, пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра», - говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 22-24 сентября.

Хотя в ночные часы все еще прохладно, столбики термометров днем сохранятся в пределах +20+34 практически по всему Казахстану, и лишь на западе страны ожидается небольшой спад жары.

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