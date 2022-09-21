Путин объявил частичную мобилизацию в России

// Пресс-служба Кремля.

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выступает с обращением к россиянам, а также жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины. В нем президент объявил о частичной мобилизации в России.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции»,— сказал он.

Также он заявил, что «Указ о частичной мобилизации» подписан.

«Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, 21 сентября», - добавил он.