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Туркменистан получил два новых локомотива из Китая

CentralAsia (TM) -  Первые два дизельных тепловоза из пятнадцати, приобретенных компанией «Демирёллары» у китайской CRRC Ziyang CO., LTD, пополнили парк грузовых локомотивов агентства, сообщает информационный портал Oриент.

До конца января 2023 года все 15 тепловозов прибудут в Туркменистан.

Также АООТ «Демирёллары» ожидает прибытия пяти тепловозов, произведенных на Брянском машиностроительном заводе.

Скорость, развиваемая закупленными в Китае тепловозами, достигает 100 км/ч, а мощность – на 1600 кВт выше аналогичных машин, используемых в Туркменистане. Это позволит увеличить объем грузов, перевозимых как внутри страны, так и транзитом в сопредельные страны.

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