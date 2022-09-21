«Это не блеф». Путин пообещал использовать все средства для защиты России

CentralAsia (CA) - США и Великобритания подталкивают к переносу боев на российскую территорию, применяется «ядерный шантаж», но территориальная целостность страны будет защищена всеми имеющимися средствами. Об этом заявил президент Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

По его словам, НАТО «ведет разведку» по всему российскому югу, западные страны открыто говорят о необходимости поражения России на поле боя. Путин указал, что Россия также обладает ядерным оружием.

«Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — заявил президент.

Западные страны десятилетиями «взращивали ненависть» к России, используя Украину в качестве плацдарма для действия против России, сказал он. Киев заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, отказался от мирного решения конфликта, отметил президент.

«Цель этого Запада — ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России, что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей», — заявил Путин.