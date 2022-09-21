АБР: Монголии важно еще больше сократить свой бюджет в 2023 году

CentralAsia (MNG) - Азиатский банк развития (АБР) снова понизил прогнозы экономического роста для формирующегося Азиатско-Тихоокеанского региона, принимая во внимание такие вызовы, как жесткая денежно-кредитная политика центральных банков, ситуация с российско-украинской войной и неоднократные комендантские часы в Китае, вызванной пандемии Covid-19.

Согласно прогнозу, опубликованному банком в апреле этого года, ожидается, что экономика региона вырастет на 5,2 процента в 2022 году, в то время как в представленном сегодня обновленном отчете «Перспективы развития Азии (ADP) 2022» прогнозируется ее рост на 4,3 процента.

Прогноз роста на следующий год также снижен с 5,3 процента до 4,9 процента, а региональный прогноз инфляции повышен. Ожидается, что в остальных развивающихся странах Азии, за исключением Китая, рост составит 5,3 процента в 2022 и 2023 годах.

Для стран Кавказа и Центральной Азии рост в 2022 году ожидается более оптимистичным — 3,9 процента, а экономика стран Тихоокеанского региона, где туризм восстанавливается после пандемии, ожидается на уровне 4,7 процента.

Обновленный отчет «Перспективы развития Азии (АБР) 2022» включает специальную тематическую главу «Предпринимательство в цифровую эпоху». В этой главе рассматривается, как электронное предпринимательство может стимулировать рост и инновации, а также то, как правительства в регионе могут создать среду для процветания электронных предпринимателей.

Во время презентации перспектив роста развивающихся стран Азии Азиатским банком развития он указал на хрупкий экономический рост в 1,9 процента и сказал, что для Монголии важно проводить политику дальнейшего сокращения своего бюджета в 2023 году.

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