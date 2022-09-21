Шойгу раскрыл потери российской армии в ходе военных действий в Украине

Сергей Шойгу

CentralAsia (CA) - Российская армия в ходе военных действий в Украине потеряла 5937 военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

«Не могу не сказать, мы давно об этом не говорили: о наших потерях. Наши потери в спецоперации составили 5 937 человек», - заявил Шойгу.

При этом он особо отметил работу медиков. «Больше 90% раненых вернулись в строй», - добавил он.

Последний раз данные о потерях России на Украине были озвучены Минобороны 25 марта — тогда сообщалось о гибели 1351 военнослужащих. Впервые о потерях в министерстве обороны сообщили 2 марта.