Шойгу назвал потери Украины с начала военных действий

Серей Шойгу

CentralAsia (CA) - С начала российских военных действий Украина потеряла более 100 тыс. человек погибшими и ранеными, это половина ее первоначальной армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Вооруженные силы Украины на начальном этапе представляли порядка 201-202 тыс. человек. За это время больше 100 тыс. их потерь. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек. И это такие достаточно значимые потери. То есть, если говорить о чуть больше 200-тысячной армии, 100 тыс. — это половина армии потеряна», - сказал глава Минобороны.

В связи с этим, отметил он, украинские власти проводят в стране уже четвертую волну мобилизации. В общей сложности в Украине были мобилизованы порядка 300 тыс. человек. «Что называется, от пляжа до вокзала идет такой отлов», - добавил глава Минобороны.