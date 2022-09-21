Путин ответил на обращения о референдумах в ДНР и ЛНР

CentralAsia (CA) - Москва поддержит решение, которое примут на референдумах жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время своего обращения.

Путин заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей.

«Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палачам», — сказал Путин в обращении к россиянам.

Также он отметил, что парламенты республик Донбасса и военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение провести референдумы о будущем этих территорий.

«Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения этих референдумов <...>, и то решение о своем будущем, которое примут большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим», — сказал Путин.

Накануне власти ДНР и ЛНР, военно-гражданские администрации Запорожской и Херсонской областей приняли решение провести референдумы о вхождении в Российскую Федерацию с 23 по 27 сентября 2022 года.

19 сентября общественные палаты признанных РФ Донецкой и Луганской народных республик выступили с призывом «немедленно» провести референдумы о присоединении к России республик. Их главы договорились синхронизировать подготовку к референдумам. В общественной палате ДНР отметили, что при проведении референдума для жителей неподконтрольных республике территорий будет организовано дистанционное голосование.