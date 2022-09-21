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Компактное соглашение США поддержит долгосрочный экономический рост Монголии, — Элис Олбрайт
Батцэцэг Батмөнх и Элис Олбрайт
Батцэцэг Батмөнх и Элис Олбрайт

CentralAsia (MNG) -  В ходе своего участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла испольнительного директора американской корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC) Элис Олбрайт.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам развития экономики Монголии, обеспечения экономической независимости и в этом контексте расширения двустороннего сотрудничества по проектам в области возобновляемых источников энергии.

Они также обсудили реализацию Второго компактного соглашения по увеличению водоснабжения города Улан-Батор с общим финансированием в размере $462 млн, из которых $350 млн от американской корпорации «Вызовы тысячелетия» (MCC), $111 млн от правительства Монголии, а также работы, проводимые Правительством Монголии.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила удовлетворение успешной реализацией этого компактного соглашения, которое является символом дружбы между Монголией и США и одним из исторических проектов по укреплению стратегического партнерства.

Исполнительный директор Элис Олбрайт отметила, что второе Компактное соглашение важно для увеличения водоснабжения Улан-Батора, обеспечения экологической устойчивости и, таким образом, поддержки долгосрочного экономического роста Монголии.

На встрече присутствовали Ө.Батбаяр, посол Монголии в США, Кэмерон Алфорд, вице-президент MCC, ответственный за Компактное соглашение, и Джонатан Брукс, заместитель вице-президента, ответственный за Европу, Азию, Тихий океан и Латинскую Америку.

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