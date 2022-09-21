Встретилась Батцэцэг Батмөнх и Виктория Нуланд в Нью-Йорке

Батцэцэг Батмөнх и Виктория Нуланд

CentralAsia (MNG) - В ходе своего участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх 20 сентября 2022 г. в Нью-Йорке приняла заместителя Государственного секретаря США по политическим вопросам посла Викторию Нуланд.

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх выразила удовлетворение недавним успехом XV Консультативной встречи и первого Стратегического диалога между МИД Монголии и Госдепартаментом США в Улан-Баторе, и она отметила, что Монголия привержена дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства, которые развиваются с Соединенными Штатами.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд отметила, что Соединенные Штаты гордятся тем, что являются «третьим соседом» и близким партнером Монголии, и выразила желание Соединенных Штатов расширять двусторонние отношения и сотрудничество в рамках стратегического партнерства.

В ходе встречи стороны подчеркнули расширение и развитие отношений и сотрудничества между Монголией и Америкой во многих областях, обменялись мнениями по таким вопросам, как сотрудничество в области возобновляемых источников энергии и регулярные прямые авиарейсы между двумя странами. Они также отметили важность наращивания двусторонних экономических отношений и инвестиций и договорились инициировать практическое сотрудничество в этом направлении и принять конкретные меры.

Во встрече приняли участие посол Монголии в США Ө. Батбаяр, помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Госдепартамента США Д. Критенбринк и заместитель помощника госсекретаря по делам Монголии М. Ламберт.

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