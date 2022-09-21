Частичной мобилизации призовут 300 тыс. резервистов, - Шойгу

CentralAsia (CA) - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что всех, кто служит по призыву, не будут отправлять в зону военной операции в Украине. Он утверждает, что в частичной мобилизации будут участвовать люди с боевым опытом. По его словам, призовут 300 тыс. резервистов.

«Мобилизации подлежат те, кто отслужил, имеет военную специальность и боевой опыт. Это 1% от общего мобилизационного ресурса»,— сказал Сергей Шойгу. Он добавил, что «у России огромный мобилизационный ресурс» — 25 млн человек.

Глава Минобороны заявил, что мобилизация проводится для контроля линии соприкосновения длиной 1 тыс. км, а также украинских территорий, перешедших под контроль российских военных. Он пообещал не задействовать срочников и студентов.

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу.

По словам главы Минобороны, из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью.

Шайгу также заявил, что после набора призванные по мобилизации пройдут военную подготовку или переподготовку, «слаживание экипажей» и только после этого они пойдут «выполнять те задачи, которые им предписаны».

Ранее утром 21 сентября о начале частичной мобилизации в России объявил президент Владимир Путин. Он подчеркнул, что указ уже подписан. Президент выразил уверенность, что такие действия «в полной мере адекватны угрозам», с которыми сталкивается России, мобилизация необходима для защиты независимости и территории страны.