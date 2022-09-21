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В Узбекистане обвалился потолок в классе одной из школ

CentralAsia (UZ) -  В социальных сетях появились сообщения о том, что в школе города Бухары в одном из классов обрушился потолок. В администрации учебного заведения прокомментировали данный инцидент.

Администрация общеобразовательной школы № 2 города Бухары признала факт обрушения потолка в классе, расположенном на первом этаже здания. Инцидент произошел 18 сентября ночью, сообщает телевизионная программа Bu Kun.

Как сообщается, обвалилось пластиковое покрытие, установленное на потолке.

Отмечается, что не так давно в здании школы, построенного в 1937 году, был проведен ремонт. Испорченные потолочные деревянные доски были заменены на пластик.

В школе также сообщили, что в настоящее время дети обучаются в другом безопасном кабинете.

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